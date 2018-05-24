Eski Galatasaraylı Carole, kulübüyle davalık oldu

Galatasaray’ın Sevilla’ya kiraladığı Fransız sol bek Lionel Carole, Ocak ayından beri forma şansı bulamadığı İspanyol ekibini mahkemeye verdi.

Sezonun ikinci yarısında kadro dışı kalan ve Ocak ayından itibaren forma giyemeyen Carole, sözleşme şartlarının yerine getirilmediği gerekçesiyle avukatıyla buluşup Sevilla’yı mahkemeye vermeye karar verdi.

6 MİLYON İSTEDİ, 400 BİN VERDİLER

Fransız basınının haberine göre Carole, Sevilla’dan 6 milyon Euro talep ederken İspanyol ekibi 400 bin Euro vermeyi talep etti. Bunun ardından 27 yaşındaki sol bek, 6 milyon Eurodan 3 milyon 200 bin Euroya kadar indi. Sevilla’nın bu miktarı da reddetmesinin ardından futbolcu ve kulüp arasında yaşanan anlaşmazlık, mahkemeye gitti.

GALATASARAY’A DÖNÜYOR

Sevilla ile kiralık sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Carole, sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray’a dönecek. Galatasaray ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu, bu sezon Sevilla formasıyla La Liga’da sadece 6 maça çıkabilirken 1 asist kaydetti.