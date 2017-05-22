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  4. 22 Mayıs 2017 21:18

Eski MotoGP şampiyonu Nicky Hayden hayatını kaybetti

Eski MotoGP dünya şampiyonu ABD'li motosikletçi Hayden, İtalya'da geçirdiği trafik kazasından 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Eski MotoGP şampiyonu Nicky Hayden hayatını kaybetti
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Eski MotoGP dünya şampiyonu ABD'li motosikletçi Nicky Hayden, İtalya'da geçirdiği trafik kazasından 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Hayden'ın, İtalya'nın Rimini bölgesinde geçirdiği kazanın ardından götürüldüğü Cesena kentindeki Maurizio Bufalini Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, kafası ve göğüs kafesinden ciddi şekilde yaralan 35 yaşındaki sporcu, 5 gündür yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Hayden’in ölüm haberi, hayranlarını üzüntüye boğarken, sosyal medyada kendisi için pek çok paylaşımda bulunuldu.

Kazanın, ABD'li pilotun dur levhasına uymayarak yola çıkmasıyla meydana gelmiş olabileceği belirtilmişti.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de 2003 ile 2015 yılları arasında Honda, Ducati ve Aspar takımları adına yarışan Hayden, 2006'da şampiyonluğa ulaşarak dünyaca ünlü İtalyan pilot Valentino Rossi'nin üst üste 6'ncı kez zirveye çıkmasını engellemişti.

2016'dan beri Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Hayden, bu sezon Red Bull Honda takımıyla sonuncusu 14 Mayıs'ta olmak üzere 5 yarışa katılmıştı.

İtalyan bisikletçi Michele Scarponi de 22 Nisan'da ülkesinde antrenman yaparken, bir ticari aracın çarpmasıyla 37 yaşında hayatını kaybetmişti. 9 Mayıs'ta ise son 2 yılın Fransa Bisiklet Turu şampiyonu Chris Froome'a, antrenman yaptığı sırada bir araç çarpıp kaçmıştı.

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