Eskişehirspor’da FIFA korkusu

Basın toplantısında ilk söz alan Eskişehirspor Genel Sekreteri Erdal Şahbaz, Antalya'da alınan Göztepe mağlubiyeti ile ilgili üzüntüsünü dile getirerek, “Bir hedef için yola çıktık. Bu hedefi en sonuna kadar kovalamamıza rağmen istediğimiz olmadı” dedi. Şahbaz, “Biz başkanımız ve yönetim kurulu olarak bu lige başlarken nasıl bir tabloya sahip olduğumuzu biliyorduk. Lig boyunca tablodan hiçbir zaman şikayetçi olmadık.

Biz biliyorduk borç yükümüz çok fazla, biz biliyorduk takım yok, biliyorduk stat yok. Zor koşullarda geldik. Sevdamız olan Eskişehirspor için acaba hedefimize ulaşır mıyız diye geldik. Dün gibi bugün de şikayetçi olmayacağız. Bu tabloya rağmen hedefi olan bir ekip olarak yola çıktık. Bu hedefimiz çok kovalamamıza rağmen Play-Off final maçına kadar gelmemize rağmen son 5 dakikalara gelmemize rağmen olmadı” diye konuştu.

Efsane taraftar yine müthişti

“Antalya'da müthiş bir tablo vardı” diyen Şahbaz, “16 bin seyircimize çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir destekti. Efsane taraftar bu efsane kavramını büyüklüğünü göstermiş oldu. Maç boyunca bizi destekleyen tüm protokole saygılarımızı sunuyoruz. Maçta olmayıp da Eskişehir'de eski stadı, caddeleri dolduran, evinde televizyonun başında olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Geçen sene son anda çözdük

Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül ise kulübün mali durumu, borçları ve transfer yasağı hakkında konuştu. Geçen sezon transfer yasağını son anda kaldırdıklarını anlatan Gül, “Göreve geldiğimizde TFF'deki transfer yasağımız kapalıydı. FİFA ve UEFA'da 15'e yakın dosyamız vardı. Elimizde çok az oyuncu vardı. Bu takım hedefsiz olmaz dedik, bu takımı hedefe götürecek bir kadro yapmamız için bizim acil transfer tahtasını açmamız gerekiyordu. Bununla ilgili çalıştık ve son tahtayı açtık.

Bunu yaparken daha önce burada oynamış kişilere ödeme yaptık. Bu ödemeleri yaptıktan sonra bu tahtayı açabildik. Ömer Hasan Şişmanoğlu, Mehmet İsmet Değer, Ergün Teber, Deniz Vural, Serdar Bingöl, Özgür Çek, Tarık Üstün, Alparslan Öztürk, Fikri Serhat Umar, Fehmi İbiş, Erkut Şentürk, Emre Güral, Birol Parlak gibi birçok daha önce hizmeti geçmiş oyuncu, teknik adama ödenip kaldırılması gereken dosyaları vardı. Bunları çözdük. Böylece son gün son dakika transferi açabildik. Her gün ilave dosyalar vardı” diye konuştu.

Kulübe gelir gelmiyor

Kulübe tüm sezon boyunca hiçbir gelirin gelmediğini söyleyen Gül, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sezon boyunca yönetim kurulumuz, başta başkanımız olmak üzere 40 milyon liralık kaynak oluşturduk. En büyük gelirlerimiz TFF gelirleri, yayıncı kuruluş gelirleri, passolig gelirleri, tribün gelirleri, maç hasılatları gelirleridir. Bunlar ciddi gelirlerdir. Fakat kulübe gelen 1 kuruş para yoktur. Bu gelirlerin tamamı Aktif Bank'a 40 milyon lira karşılığında temlik edilerek yüksek faizle kullanılmıştır. Ne geliyorsa Aktif Bank'a gidiyor. Çalışmalarımızla, bulduğumuz kaynaklarla, Aktif Bank'a olan borcu 28 buçuk milyon liraya düşürdük. Bir de spor toto, loto ve iddia gelirlerimiz var. Bu gelirlerden de kulübümüze yansıyan bir kuruşluk yansıyan bir ödeme yok. Hala 2 milyon lira spor totodan isim hakkı alacağımız vardır. Bu gelirlerin tamamı Halk Faktoring'e 20 milyon lira karşılığında temlik edilmiştir. Gelir temlik edildiği için gelmiyor. Şu an borcumuz 14 milyona düşmüştür. 2 milyon lira da spor totodan alacağımız vardır. O da alındığında borç yaklaşık 12 milyon liraya düşecek. Eskişehirspor'a çok büyük kambur olan SGK ve vergi dairesi yapılandırmasına katıldık. Bu yapılandırmanın taksitlerini ödüyoruz. Eskişehirspor'un şu an yapılandırma ile ilgili herhangi bir problemi yoktur. Yönetimimizin bulduğu 40 milyon ile borçlar ciddi şekilde kontrol altına alınmıştır, azaltılarak devam etmektedir.”

İlk hedef transfer yasağını kaldırmak

Gül, önümüzdeki sezon ile ilgili yapılması gerekenler hakkında da bilgi verdi. Gül, “Bu takım hedefsiz olmamalı. Bu yıl da bu takımın hedefsiz olmaması gerektiğinin bilincindeyiz. Birinci önceliğimiz TFF transfer tahtasını açmak için eski hocalarımız ve futbolcularımızın borçlarının acilen ödenmesi gerekmektedir. Transferin son gününe kadar bunlar ödenirse TFF transfer tahtası açılacak. Son günü geçirsek yapılan transferlerin hiçbir önemi kalmayacak” diye konuştu.

İşte borçların ödenmesi gereken isimler

Transfer yasağının kalkması için borçların ödenmesi gereken eski antrenörlerin isimleri şu şekilde: Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, Selçuk Erdoğan, Burak Sadık Dilmen, Fehmi İbiş, Yılmaz Bal, Ersin Aka, Nejdet Emre Özbayer, Musa Devrim, Güven Sabaz.

Ödeme yapılması gereken futbolcuların isimleri ise şöyle:

Birol Parlak, Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu, Theofanıs Gkeskas, Serdar Özkan, Deniz Topçu, İshak Doğan, Dossa Omade Hassamo Jurnior, Tornike Okrashvili, Anel Hadzic, Goran Causic, Özgür Çek, Mehmet Erkut Şentürk, Ali Şaşal, Emre Güral, Anıl Karaer, Alparslan Öztürk, Raheem Lawal, Cedric Mongongu, Kıvanç Karakaş, Emre Güngör, Engin Bekdemir, Eyüp Koçoğlu, Jordi F. Montel, Nadir Çiftçti, Sinan Öden, Aytaç Öden, Berkay Tabanlı.

Futbolcu borçları (UEFA- FİFA): Nzuzi Bundebele Toko, Nassim Ben Khalifa, Gabriel Funes Mori

Ayrıca Konyaspor kulübünden alınan bir kiralık oyuncunun borcu bulunuyor.

FİFA transfer tahtası: Sisokko, Pinto, Panatinakos Kulübü, Nassim Ben Khalifa, Toko, Patric Merch Men, Bienvenu, Defederico, Lawal, Kulaç.

Transfer yasağının kalkması için 21 milyon gerekiyor

Kulübün transfer yasağının kalkması için ödemesi gereken borç miktarını da açıklayan Gül, “Bu futbolcu arkadaşlarımız daha önceki yönetim zamanında olan arkadaşların kesinleşmiş ve TFF transfer tahtasını açmamız için ödememiz gereken kişilerdir. Bunların borçlarını ödediğimizde transfer tahtasını çözebiliyoruz. Transfer yasağının kaldırılması için 11 dosyanın kapanması gerekiyor. Bunlar FİFA'da takip ettiğimiz dosyalar. Gelecek dosyalar hariç bugün itibari ile TFF’ de transfer yasağımızı kaldırmamız için 21 milyon liraya ihtiyaç vardır. Bunun bir kısmı yapılandırılabilir. Bir kısmı verilir, bir kısmı vade yapılabilir. Bir de UEFA ve FİFA'daki 11 dosyayı kaldırmamız için de yaklaşık 11 milyon liraya ihtiyaç vardır” dedi.

Detayların mali genel kurulda açıklanacağını belirten Gül, “10 Haziran'da mali genel kurulu kararı aldık ama çoğunluk sağlanması zor görünüyor. Ayın 17'inde olacak. Bunların detayları başkanımız ve yönetim kurulu tarafından mali genel kurulda detaylı olarak açıklanacak” ifadelerini kullandı.

Destekleyen herkese teşekkür

Konuşmasını başta taraftar olmak üzere Es Es'e destek olan herkese teşekkür ederek sonlandıran Gül, şunları söyledi:

“Bir sezon boyunca Eskişehirspor'umuza destek olan, kar kış demeden her zaman yanında olan, her zaman birlikte olduğumuzu büyük efsane taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu şehrin çok önemli protokolüne, Eskişehirspor'a destek olan sponsorlarımıza, sayın başkanımıza, yönetim kurulumuza, kulübün cefakar emektar personeline, altyapıda emek veren hocalarımıza, personelimize ve her zaman yanımızda olan herkese ve basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum.”