Euroleague’den Fikret Orman’a yanıt

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın EuroLeague organizasyonu için yaptığı “hırsızlık” açıklamasına EuroLeague yönetiminden cevap geldi.

DHA’nın ulaştığı EuroLeague Marka ve İletişim Direktörü Alex Ferrer Kristjansson, Orman’ın açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi:

“Euroleague Basketbol, Fikret Orman’a cevap vermeyecektir çünkü bilmediği bir şey hakkında konuştuğu açıktır. Böyle bir konuyla ilgili kamuya açıklama yapmadan önce ilk önce herkesin bilgi sahibi olması gerekir.

Fikret Orman: Euroleague hırsızlık organizasyonu

Yine de, bahsettiği noktaların bazılarını işaretlemek için, EuroLeague’in ekonomik dağıtım kriterlerinin her katılımcı kulüp için daima çok açık olduğunu belirtmek önemlidir. Temel olarak, sayın Orman’ın sözlerinin aksine, kulüpler şirketin çoğunluk hissedarlarıdır ve bu nedenle hukukun sağladığı tüm bilgileri ayrıntılı olarak alırlar ve gelir dağılımı da dahil olmak üzere her konuda kararlar alırlar. Euroleague Basketbol, kulüplere aittir ve yalnızca kulüpler için çalışır, kararlarını alır ve onlar için gelirleri arttırır.”