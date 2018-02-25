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  4. 25 Şubat 2018 15:17

Everton'dan Türkçe Twitter hesabı

Cenk Tosun'un kulübü Everton, Türk futbolcuya gelen ilgilerin artından Türkçe bir Twitter hesabı açtı.

Everton'dan Türkçe Twitter hesabı
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Devre arasında Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan Cenk Tosun, Türk taraftarların İngiliz ekibine olan ilgisini arttırdı. Cenk Tosun’un transferinden sonra Twitter’da artan Türk takipçilerine kayıtsız kalmayan Everton, Türkçe paylaşımlar yapabilmek için yeni bir hesap açtı. Everton, Türkçe hesabını “Merhaba Türkiye! Everton Football Club resmi Türkiye Twitter hesabını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan böyle, kulübümüze ait Türkçe haber ve içerikler için bu hesabı takip etmeyi unutmayın!” ifadeleriyle duyurdu.

Everton’un Türkçe Twitter hesabından takımdan haberler, Cenk Tosun’a özel içeriklerle ilgili paylaşımlar yapılıyor. Şimdiden 15 bin takipçiye ulaşan hesabın Türkiye’de popüler olması bekleniyor.

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