Everton'dan Türkçe Twitter hesabı

Devre arasında Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan Cenk Tosun, Türk taraftarların İngiliz ekibine olan ilgisini arttırdı. Cenk Tosun’un transferinden sonra Twitter’da artan Türk takipçilerine kayıtsız kalmayan Everton, Türkçe paylaşımlar yapabilmek için yeni bir hesap açtı. Everton, Türkçe hesabını “Merhaba Türkiye! Everton Football Club resmi Türkiye Twitter hesabını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan böyle, kulübümüze ait Türkçe haber ve içerikler için bu hesabı takip etmeyi unutmayın!” ifadeleriyle duyurdu.

Everton’un Türkçe Twitter hesabından takımdan haberler, Cenk Tosun’a özel içeriklerle ilgili paylaşımlar yapılıyor. Şimdiden 15 bin takipçiye ulaşan hesabın Türkiye’de popüler olması bekleniyor.

📣 Merhaba Türkiye! 🇹🇷

Everton Football Club resmi Türkiye Twitter hesabını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan böyle, kulübümüze ait Türkçe haber ve içerikler için bu hesabı takip etmeyi unutmayın! @EFC_Turkiye@Everton @CenkTosun_ pic.twitter.com/Ie7YtghYbB — Everton Türkiye 🇹🇷 (@EFC_Turkiye) 24 Şubat 2018

Everton deplasmanda kaybetti