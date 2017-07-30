Ezeli rakibe acımasız hatıra !

Manchester United ve Manchester City arasındaki büyük rekabette yeni ve eğlenceli bir sayfa açıldı. Manchester City’nin Etihad Stadı’nın çevresinde yapılan düzenleme çalışmalarına Manchester United taraftarları unutulmaz bir hatıra bıraktı.

Çalışmaları yapan firmanın Manchester United taraftarı olan çalışanları stadın açık otoparkındaki asfalt çalışmasında asfaltın atılacağı bölgeye Kırmızı Şeytanlar’ın formasını gömdü. 2008-2009 sezonuna ait formanın asfaltın altına gömülüş anında çekilen video Twitter’da yayınlandı ve kısa sürede viral olmayı başardı.

United shirt put under a car park at the Etihad LOL Nice one boys! pic.twitter.com/8dxDTmKeIw — José Mourinho-MUFC (@Utd_JM) 29 Temmuz 2017

Buna benzer bir olaya geçen hafta da West Ham United taraftarı imza atmış ve Tottenham Hotspur’un inşaatı devam eden yeni stadına West Ham atkısı gömmeyi başarmıştı.

Concreted into the new Sp#rs stadium 🖕🖕🖕😂 pic.twitter.com/0lp59DHdaS — Mark (@Stanwhu1) 24 Temmuz 2017

Daha önce de Manchester United efsanesi Gary Neville’ın evinin inşaatında çalışan Liverpool taraftarı işçilerin havuzun altına Liverpool atkısı gömdüğü ortaya çıkmıştı. Liverpool’un stadı Anfield Road’un genişletme çalışmalarında görev alan bir Manchester United taraftarı da stada Rio Ferdinand ve Ryan Giggs oyuncağı ile Manchester United forması saklamıştı.