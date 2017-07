Ezeli rakibe acımasız hatıra !

Manchester United ve Manchester City arasındaki büyük rekabette yeni ve eğlenceli bir sayfa açıldı. Manchester City’nin Etihad Stadı’nın çevresinde yapılan düzenleme çalışmalarına Manchester United taraftarları unutulmaz bir hatıra bıraktı.

Çalışmaları yapan firmanın Manchester United taraftarı olan çalışanları stadın açık otoparkındaki asfalt çalışmasında asfaltın atılacağı bölgeye Kırmızı Şeytanlar’ın formasını gömdü. 2008-2009 sezonuna ait formanın asfaltın altına gömülüş anında çekilen video Twitter’da yayınlandı ve kısa sürede viral olmayı başardı.

United shirt put under a car park at the Etihad LOL Nice one boys! pic.twitter.com/8dxDTmKeIw