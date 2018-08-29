Fabian'dan Fenerbahçe için olay sözler !

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği, sözleşme imzalanması beklenirken sürpriz şekilde transferinden vazgeçtiği orta saha oyuncusu Marco Fabian, sarı-lacivertli kulübe ateş püskürdü. Yaşanan süreci Radio Tiempo'ya anlatan Meksikalı şöyle konuştu: "Benden sakatlığımla ilgili raporları istediler; sundum. İstanbul'a sözleşme imzalamak için davet ettiler. Daha önce hiç görmediğim biri transferin iptal olduğunu söyledi. Şaşırdım. O ana kadar benimle konuşan yetkili bir anda ortadan kayboldu. Yurtdışına çıkmış. Çok saçma ve amatörceydi."

'ŞARTLARI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ'

Öte yandan FOX Sports'un Meksika'da yayın yapan kanalının muhabiri tarafından yapılan ve Marco Fabian tarafından da paylaşılan habere göre oyuncunun sağlık kontrollerinde hiçbir sorun çıkmadı. Fabian F.Bahçe ile 1 hafta önce görüşmelere başladı ve kontrat şartlarında anlaşma sağlandı. Ancak F.Bahçe sportif direktörünün son anda kontrat şartlarında değişiklik yapmak istemesi üzerine Fabian'ın masadan kalktığı ve imza atmama kararı aldığı kaydedildi. Meksikalı futbolcunun, transferin sakatlık gerekçesiyle olmadığı iddialarını kabul etmediği bildirildi.

BOBİC: TAM BİR REZİLLİK

Fabian'ın kulübü Frankfurt'un sportif direktörü Fredi Bobic de Fenerbahçe'yi eleştiri yağmuruna tuttu. Bobic katıldığı bir radyo programında sarı-lacivertli kulübün tutumunu 'rezillik' olarak niteledi. Bobic, "Fabian kesinlikle sağlığına kavuşmuştu" ifadesini kullandı.