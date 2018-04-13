Faruk Süren'den adaylık açıklaması !

Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren, başkanlığa aday olabileceğinin sinyallerini verdi. Süren ayrıca kaybedilen Gençlerbirliği maçının Galatasaray’ı şampiyon yapacağını iddia etti

“KONSENSUS SAĞLANMASI GEREK”

Benim çok değer verdiğim, genç bir grup Galatasaraylı arkadaş bana başkan olmam yönünde teklifte bulundular. Galatasaray’ın ayağa kalkması için bir konsensus sağlanması lazım. Kulübün yeniden fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Bir konsensus sağlanırsa bunu düşünebilirim. Hayat tarzım değişecek, ailemle konuşacağım, bir değerlendirme yapacağım.

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu !

TEKLİFİ KİMLER YAPTI?

106-107-108-109 döneminin arkadaşları.. Mesela Celal Gürcan var mesela, o gruptan böyle bir talep oldu. Beni rahat bırakmayacaklar (gülerek).

‘GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA ŞAMPİYON OLDUK’

Gençlerbirliği maçtan sonra şampiyon olduk. Şampiyonluğa inanıyorum. Pazar günü Başakşehir’i yenmemez gerek, yenemezsek şampiyon olamayız. Berabere kalırsak Fenerbahçe 1 puan farka indirebilir. Beşiktaş kazanacak muhakkak. O zaman işler değişebilir. Galibiyetten başka çaremiz yok.