Fatih Altaylı'ya zorla getirilme kararı

Aziz Yıldırım, Silivri Ceza İnfaz Kurumlarında görülmeye başlanan Şikede kumpas davasının 20 Şubat 2017 tarihindeki ilk duruşmasına şikayetçi sıfatıyla katılmış, duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Bir televizyon programında Aziz Yıldırım’ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fatih Altaylı, "Cemaatçileri kulübe üye yapan Aziz Yıldırım'ın 'cemaate karşıydım' deme hakkı yok" ifadesini kullanmıştı. Aziz Yıldırım’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamında Altaylı hakkında “sesli veya görüntülü ileti ile hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Aziz Yıldırım ve Fatih Altaylı’nın katılamadığı duruşmada tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan Aziz Yıldırım’ın avukatları, Fatih Altaylı’nın yaptığı yorumun hakaret kapsamında olduğunu belirterek şikayetlerini tekrarladılar.

MAZERETİ KABUL EDİLMEDİ

Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme Aziz Yıldırım’ın duruşmada dinlenmesine gerek olmadığı için duruşmaya katılmama mazeretini kabul etti. Ancak Fatih Altaylı’nın mazeretini kabul etmeyen mahkeme, Altaylı hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Mahkeme Fatih Altaylı’nın ifadesinin alınması için ileri bir tarihe ertelendi.