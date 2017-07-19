Fatih Terim ‘Bir daha yaparım’ sözlerine açıklık getirdi

İzmir Alaçatı’daki kavga sonrası düzenlediği basın toplantısında yaşananları anlatan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, damadının ablasına yapılan bir taciz ve hakaret sonrası olaya dahil olduğunu söyledi. Sorunu çözmek için mekana gittiğini belirten Fatih Terim, “Klasik bir soru vardır bu durumlarda; bir daha olsa bir daha yaparım! O kadıncağız dahil ailemden kimseye biri dokunamaz! Hele hele bu bir yalnız kadınsa onu kimse taciz edemez!” diyerek sözlerine devam etti.

Fatih Terim, daha sonra NTV Spor canlı yayınına bağlanarak “Bir daha olsa bir daha yaparım!” sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Provokasyona gelmemek için dikkatli davrandığını belirten Fatih Terim, o sözlerine şu ifadelerle açıklık getirdi:

Fatih Terim kavgadan sonra ilk kez konuştu

“Bütün yaşananları en samimi duygularım ile paylaştım. Sanırım ‘Bir daha olsa bir daha yaparım’ sözlerim yanlış anlaşılmış. Ben bu sözü bir kadına ya da ailemden herhangi birine taciz ya da hakaret gibi bir durum olursa ona sahip çıkarım, onun yanında olurum, sorunu çözmek için uğraşırım anlamında söyledim. O sözlerim fiili olarak yaptıklarımı tekrarlarım anlamında söylenmiş değilim. Yanlış anlaşılmayı hiç istemem. Bu rahatsızlığı gidermek isterim.”