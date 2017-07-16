Fatih Terim kavgaya karıştı !

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile damatları Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve iki özel korumanın önceki akşam Çeşme Alaçatı’daki Yüzevler Kebapçısı’nı basıp, mekânın sahibi Selahattin Aydoğdu’ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karışmasıyla büyük bir kavganın yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre masaların, sandalyelerin ve tabakların havada uçuştuğu olay şöyle gelişti

Fatih Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin, Çeşme Alaçatı’daki Yüzevler Kebapçısı’nın yanına Beeves Steak House adlı restoran açtı. Çetin, dükkânının önüne bir paravan açınca ‘Genel peyzaja uymuyor’ itirazları oldu ve kaldırılması istendi. Çetin bunun üzerine kayınpederi Fatih Terim’i arayıp yardımcı olmasını istedi. Fatih Terim de önceki gece saat 20.15’te Yüzevler Kebapçısı Selahattin Aydoğdu’yu telefonla arayıp, ‘Neden müdahale ediyorsunuz! Beni getirtmeyin oraya lan...’ dedi. Aydoğdu da, ‘Gelmezsen senin a.... s....’ diyerek küfür etti.

BODRUM’DAN ALAÇATI’YA GELDİ

Bu sözlerin ardından Fatih Terim, saat 21.00’den sonra damatları Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve iki özel koruması Bodrum’dan Çeşme Alaçatı’ya gitti. Saat 00.10 sularında Fatih Terim, Yüzevler Kebapçısı’nın duvarından atlayarak Selahattin Aydoğdu’nun yanına gitti. Aydoğdu’ya yumruk salladı ancak boşa gitti. Ardından Aydoğdu kendisine birkaç yumruk vurdu. Bu sırada olaya Terim’in yanındakiler ve mekânın garsonları da karışınca büyük bir kavga çıktı. Masaların, sandalyelerin, tabakların havada uçuştuğu kavga 3-4 dakika sürdü. Terim ve beraberindekiler daha sonra olay yerini terk etti.

FATİH TERİM’DEN ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Demirspor’un eski başkanı olan Selahattin Aydoğdu daha sonra karakola gidip Fatih Terim ve yanındakilerden şikâyetçi oldu. Yüzevler Kebapçısı’nda fırıncı olarak çalışan Abdurrahim Baysal da karakola başvurarak Fatih Terim ve yanındakilerden şikâyetçi oldu. Kavgada, sol koluna ve kafasına sandalye ile vurulduğunu anlatan Baysal, “Fatih Terim ve yanında bulunan tüm şahısların tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi. Restoranın çalışanlarından Sefa Gümüş de hastaneye giderek darp raporu aldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada olayla ilgili ÿgüvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fatih Terim’e ait olduğu ileri sürülen araç, damadının işyerinin önüne park ediyor. Daha sonra bahçeden içeriye giren Terim ve damatları Yüzevler Kebapçısı’ndan koşarak ayrılıyor.

BU MESAJI PAYLAŞTILAR

YÜZEVLER Kebapçısı’nın sahibi Selahattin Aydoğdu’nun kardeşi Bedri Aydoğdu, olayın ardından Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşıp, üstüne, “Ey Fatih Terim, gece 12’de adamlarınla Alaçatı’da alkollü olarak mekân basıyorsun, bastığın mekândan koşa koşa kaçıyorsun. Buradayız. Umarız adalet, isminin altında ezilmez” diye yazdı.

'SÖYLEDİKLERİMDE KARARLIYIM'

Aydoğdu, konu ile ilgili olarak Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Karakolda ağabeyim ifade verdi fakat Fatih Terim ifade vermeye gelmedi. Ben de karakol amirine şunu söyledim; ‘Mekân basma olaylarında normal vatandaşa ne yapıyorsanız, Fatih Terim’e de onu uygulayacaksınız. Eğer onun isminin altında beni ezmeye kalkarsanız üzerime benzin döküp kendimi yakacağım.’ Ben adalet istiyorum. Instagram’a o fotoğrafı da ben koydum. Bu söylediklerimde kararlıyım.”

'ŞİKAYETİMİ GERİ ALMAYACAĞIM'

Aydoğdu, "Şimdi de araya adam sokuyor şikayetimi geri alayım diye. Madem mekan basıyor. Arkasında dursun. Bana haber göndermesin. Şikayetimden vazgeçmeyeceğim. O geldi mekanımı bastı. O ve damatları ve birkaç tanımadığım adamlar vardı. Geldi ve kayboldu. Maç yeni başlıyor sonuca bakacağız" dedi.