Fatih Terim Survivor’a katıldı

Fatih Terim, Survivor'ın birleşme partisine katılıp, jüri üyeliği yapınca kızılca kıyamet koptu. Hocanın Trabzonspor-Beşiktaş maçı varken, ne işi varmış Dominik'te, Türk futbolu böyle mi yönetilirmiş! Hocayı birçok konuda eleştirebiliriz, eleştirilecek çok da konu var ama böyle bir eleştiriyi de kabul etmek mümkün değil.

Zaman zaman 2. Lig, 3. Lig maçlarına bile giden Terim, her maçı da tribünden izlemek zorunda değil. Ama söz konusu Fatih Terim olunca vurmanın sınırı da yok. Survivor kelime anlamı olarak, ayakta kalan, zor durumları göğüsleyip atlatabilen kimse demek. Yarışmayı da ayakta son kalan kazanıyor. Yani Türk futbolunda bir Survivor varsa Fatih Terim'den daha iyisini bulamazsınız.