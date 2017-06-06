Fatih Terim’den 3 futbolcuyla toplantı
Rıdvan Dilmen'den Arda Turan yorumu
Arda Turan Milli takımı bıraktı !
Benzema'dan Şampiyonlar Ligi itirafı !
Benzema'dan Şampiyonlar Ligi itirafı ! "Juventus'u..."
A Milli Takım'da şok sataklık
A Milli Takım'da şok sataklık
İşte Arda Turan'ın Milli takım kariyeri
İşte Arda Turan'ın Milli takım kariyeri
Şenol Güneş o isimlerle aynı listede
Şenol Güneş o isimlerle aynı listede
Taha Akgül'den büyük başarı ! Zirvede...
Taha Akgül'den büyük başarı ! Zirvede...
Eskişehirspor’da Mustafa Denizli depremi !
Eskişehirspor’da Mustafa Denizli depremi !
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden kınama !
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden kınama !
Konyaspor'un yeni hocası belli oldu !
Konyaspor'un yeni hocası belli oldu !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 06 Haziran 2017 22:05

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Fatih Terim, Arda Turan'ın Bilal Meşe'ye saldırıda bulunması ve ardından milli takım kariyerini sonlandırmasıyla ilgili üzüldüğünü söyledi.

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması
A+ A-

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü saldırıda bulunması ve ardından milli takım kariyerini sonlandırmasıyla ilgili üzüldüğünü söyledi.

Terim, ay-yıldızlıların Slovenya kampında gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet toplantısı yaptı.

Fatih Terim, yaşanan olayın üzücü olduğunu belirterek, "Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim. Olayı ilk anda duymadım. Sonrasında da bana süzgeçten geçirilerek anlatıldı. Sabah detayları öğrenince bir toplantı yaptık ve böyle bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

milli takım , bilal meşe , fatih terim , arda turan