Fatih Terim'den Emre Mor açıklaması

La Gazzetta Dello Sport Fatih Terim ile Fiorentina'ya transferi gündemde olan Emre Morhakkında bir söyleşi yaptı:

Alt yaş takımlarında Danimarka Milli Takımı adına oynamış bir ismi, 2016 Avrupa Şampiyonası ile birlikte Türk Milli Takımı'na kazandırdınız. Nasıl Başardınız?

Emre Mor'u Milli Takım'a kazandırmak için elimizden geleni yaptık. Öncelikle kendi ekibimi, Emre'yi keşfedip, Milli formayı giymesinde katkı sahibi olan herkese teşekkür ediyorum. Emre'yi başkaları da istiyordu ancak biz onu kazandık. Onu hemen Avrupa Şampiyonası kadrosuna aldım çünkü; o çok büyük bir yetenek. Diğer oyunculardan çok başka olup fark yaratabilecek bir isim.

Siz İtalya Futbolu'nu iyi biliyorsunuz ki çok zorlayıcı bir sahne; Emre gibi bir oyuncuyu, Fiorentina ve Seria A'da nasıl görüyorsununz?

Floransa'nın desteğiyle de çok güzel işler yapacak ancak güven gerekiyor. İngilizce konuşuyor ama çevrenin yardımıyla ve takım arkadaşlarının yardımıyla çabucak italyanca da öğrenecek. Kendine inanmalı böylelikle büyük işler başaracak. Premier Lig, La Liga ve diğer liglerde sorun yaşayacağına inanmadığım gibi Serie A'da da problem yaşayacağına inanmıyorum. Genç ve biraz zamana ihtiyacı var.

Almanya'da zorluklarla karşılaştı: Ne doğru gitmedi ve nerede kendini geliştirebilir?

Burası başarılı olabileceği bir proje. Çok hızlı, teknik ve sınıfdışı bir genç ve büyüleyici bir sol ayağı var. Sadece kendini geliştirebilecek olması dahi zevk verici bir düşünce. Fiorentina taraftarlarının idolü haline dönüşebilir.