Fatih Terim’den Mayıs paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların 2000’de UEFA Kupası zaferinin yıldönümü olan 17 Mayıs’ın ilk dakikasında Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Arsenal’a karşı alınan zaferin 18. yıldönümünde zaferin mimarı Fatih Terim, unutulmaz zaferle ilgili hislerini paylaştı.

Fatih Terim, “Biz 17 Mayıs'ta sadece bir kupa kaldırmadık. Galatasaray ruhunu ve kimliğini futbol tarihine yazdırdık. Yenileri için ise nefesimiz yettiğince çalışıyoruz. #NiceKupalara” ifadelerini kullandı.