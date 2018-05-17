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  4. 17 Mayıs 2018 11:18

Fatih Terim’den Mayıs paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından UEFA kupasını (eski adıyla Avrupa Ligi) kazandığı 17 Mayıs 2000 tarihinin 18. yıldönümü ile ilgili paylaşımda bulundu.

Fatih Terim’den Mayıs paylaşımı
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların 2000’de UEFA Kupası zaferinin yıldönümü olan 17 Mayıs’ın ilk dakikasında Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Arsenal’a karşı alınan zaferin 18. yıldönümünde zaferin mimarı Fatih Terim, unutulmaz zaferle ilgili hislerini paylaştı.

Fatih Terim, “Biz 17 Mayıs'ta sadece bir kupa kaldırmadık. Galatasaray ruhunu ve kimliğini futbol tarihine yazdırdık. Yenileri için ise nefesimiz yettiğince çalışıyoruz. #NiceKupalara” ifadelerini kullandı.

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