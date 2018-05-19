Fatih Terim’den sosyal medyayı sallayan paylaşım !

Sarı kırmızı camiada 7. şampiyonluğuna ulaşan Fatih Terim, Galatasaray’da kazandığı 17.kupanın ardından twitter hesabından Şampiyonlar Ligi’ne göndermede bulundu.

Devre arasında Galatasaray’da geldiğinde ‘Nerede kalmıştık?’ tweetiyle gündeme oturan Terim, şimdi de Şampiyonlar Ligi hesabını ekleyerek ‘Tahmin et kim geri döndü?’ mesajını paylaştı. Terim’in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu.

DOKUZ SEZONDA 17 KUPA KALDIRDI

Kariyerinde ilk kez Galatasaray’da sezon içi göreve başlayan Fatih Terim, daha önce sarı-kırmızılı ekibi yönettiği 8 sezonda 16 kupa kaldırma başarısı göstermişti. Terim böylece 9.sezonunda 17.kupasını kaldırdı…

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim’le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.