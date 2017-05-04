Fatih Terim’e küfür cezası !

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 5 yıl önce Galatasaray’ın teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Antalyaspor ile oynanan maçta futbolsever Mürüvvet Karaboğa’ya küfür ve hakaret ettiği iddiasıyla 3 bin 500 lira tazminata mahkum edildi.

Mürüvvet Karaboğa, dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, 21 Ekim 2012 günü Mardan Stadı’nda Antalyaspor ile oynanan maçın son dakikalarında önce hakeme, ardından seyircilere ve kendisine küfür ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Karaboğa ayrıca Terim aleyhine 100 bin liralık tazminat davası açtı. Fatih Terim de avukatları aracılığıyla Karaboğa aleyhine 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Hakaret suçlamasıyla Antalya 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Karaboğa’nın da tespit edilemeyen sözlerle hakaret ettiği varsayılarak Fatih Terim’e ceza verilmedi. Antalya 7’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen tazminat davasında ise Fatih Terim 3 bin 500 lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Mahkeme, Terim’in açtığı 100 bin liralık karşı davanın ise reddine hükmetti. Mahkemenin kararında, kesinleşen Antalya 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi ilamındaki gerekçeler ve maddi vakıalar gereğince olayın ağır tahrik altında meydana geldiği gözetilerek, yaşanan acı ve sıkıntıların kısmen giderilmesi için davalıdan 3 bin 500 lira manevi tazminatın alınıp davacıya ödenmesine karar verildiği belirtildi.