CANLI MAÇ CLUB BRUGGE - BAŞAKŞEHİR / MAÇ KABUS GİBİ BAŞLADI
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 26 Temmuz 2017 21:39

Fatih Terim’in ayrılığı Galatasaray’ı uçurdu

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in TFF ile anlaşarak görevinden ayrılması borsada Galatasaray'a yaradı.

Fatih Terim’in ayrılığı Galatasaray’ı uçurdu
A+ A-

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in TFF ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılması borsada Galatasaray’a yaradı. Sarı-kırmızılıların Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri, Fatih Terim’in ayrıldığı saatlerde yükselişe geçti.

Ayrılık haberi öncesi 6,90 liradan işlem gören Galatasaray hisseleri, dakikalar içinde %2,3’lük artışla 7,06 liraya ulaşarak gün içi zirvesini gördü. Galatasaray Sportif Yatırımlar AŞ günü 7,01 lirayla %1,01’lik artışla kapatmış oldu. 

Bir kısım Galatasaray taraftarı ayrılığın ardından Fatih Terim’i sarı-kırmızılı takımda görmek istediklerini yazarken bu heyecanın borsaya yansıdığı da gözüküyor.

fatih terim , borsa , galatasaray , son dakika galatasaray haberleri , galatasaray haberleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM