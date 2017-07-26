Fatih Terim’in ayrılığı Galatasaray’ı uçurdu

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in TFF ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılması borsada Galatasaray’a yaradı. Sarı-kırmızılıların Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri, Fatih Terim’in ayrıldığı saatlerde yükselişe geçti.

Ayrılık haberi öncesi 6,90 liradan işlem gören Galatasaray hisseleri, dakikalar içinde %2,3’lük artışla 7,06 liraya ulaşarak gün içi zirvesini gördü. Galatasaray Sportif Yatırımlar AŞ günü 7,01 lirayla %1,01’lik artışla kapatmış oldu.

Bir kısım Galatasaray taraftarı ayrılığın ardından Fatih Terim’i sarı-kırmızılı takımda görmek istediklerini yazarken bu heyecanın borsaya yansıdığı da gözüküyor.