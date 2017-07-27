Fatih Terim’in tazminatı ile neler yapılır ?

Fatih Terim'in milli takımdan ayrılmasının ardından alacağı tazminat bedeli olan 3.5 milyon euro çok tartışıldı. Özellikle sosyal medyada istifa eden bir çalışana tazminat verilmesi eleştirildi peki bu para ile neler alınabilir işte bizim aklımıza gelenler...

İşte alabilecekleriniz ürünlerden bir kaçı…

3214 tane Iphone 7 plus

7613 tane Play Station PS4 Pro 1 TB

5 tane Ferrari 488 GTB

158 tane Yamaha YZF-R1 motor

144 tane LG 4K Oled TV

Nusret resyourant’ta 178.582 porsiyon lokum

2.372.284 parça yemek takımı

Bafétimbi Gomis + Filip Holosko + bir miktar para…