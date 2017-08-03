Fatih Terim'in tazminatında bilinmeyen gerçek

Fatih Terim’in ayrılmasının ardından yapılan haberlerde iki farklı rakam ortaya atıldı. Bazı medya kuruluşları tecrübeli teknik adamın 1 yıllık maaş yani 3.5 milyon Euro karşılığında sözleşmesini feshettiğini öne sürerken, bu rakamın 4.6 milyon Euro olduğunu iddia edenler de oldu. Peki gerçek ne idi? TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Fatih Terim arasında gerçekleşen ayrılık görüşmede kararlaştırılan tazminatın rakamına ulaşıldı. İşte o detaylar...

Demirören, 26 Temmuz Çarşamba günü TFF’nin Levent’teki binasında gerçekleşen görüşmede Terim’e, görevden alındığını bildirdikten sonra tazminat konusu gündeme geldi. Yapılan görüşme sonrasında taraflar, Terim’in 1 yıllık maaşı olan 3.5 milyon Euro karşılığında sözlü olarak anlaşmaya vardı.

Daha sonrasında da sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiğini bildiren belge Fatih Terim’e ulaştırıldı. Demirören ile Terim arasındaki anlaşmanın yazıya dökülmemiş olması, yani resmiyet kazanmaması tazminat konusunu tartışmalı hale getirdi. Bu noktadan sonra tazminatın ne olacağını Terim belirleyecek.

Fatih Terim, Yıldırım Demirören ile yaptığı sözlü anlaşma doğrultusunda hareket ederse tazminat olarak 3.5 milyon Euro’yu (14.6 milyon TL) 12 taksitte (aylık 291 bin Euro) alacak.

Ancak, TFF ile 15 Kasım 2013’te imzaladığı sözleşmenin uygulanmasını isterse 4 milyon 671 bin 472 Euro (19.5 milyon TL) alacak.

Şimdi TFF’de gözler Terim’e çevrilmiş durumda. Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrıldıktan sonra sadece bir kez şahsi Twitter hesabından, “İstifa etmedim, görevime son verildi” bilgisini veren ve başka açıklama yapmayan Terim’in bu hafta içinde tazminat konusundaki kararını bildirmesi bekleniyor.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile yaptığı görüşmede tazminat olarak 1 yıllık maaşı olan 3.5 milyon Euro’yu kabul eden Fatih Terim, kararını değiştirip resmi sözleşmedeki hükümlerin uygulanmasını isterse bu rakam 1 milyon 171 bin Euro’luk farkla 4 milyon 671 bin Euro’ya çıkacak.