Federasyon başkanına şok tehdit !

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'da, Futbol Federasyonu Atina’da bulunan merkez binasına ulaşan pakette Federasyon Başkanı Vangelis Grammenos'a yönelik tehdit ifadeleri içeren üç sayfalık bir mektup da bulunduğu belirtildi.

“Papadopulos” imzası ile Pire'den gönderildiği açıklanan mektupta Vangelis Grammenos'un bazı futbol kulüplerine imtiyazlı davranmakla itham edildiği belirtildi.

Posta aracılığı ile gönderilen mektubun terörle mücadele ekiplerince incelemeye alındığı bildirildi.