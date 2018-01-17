Feghouli Terim'i çıldırttı

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürenGalatasaray'da gündem Sofiane Feghouli... Tuzlaspor ile oynanan hazırlık maçında rakibine topsuz alanda çok sert bir hareket yapan Feghouli bardağı taşırdı...

Igor Tudor'un gidişinden olumsuz etkilenen ve Fatih Terim sonrası disiplinsiz hareketleri ile dikkatleri çeken Cezayirli yıldız artık bardağı taşırmış durumda. Tuzlaspor maçındaki sert faulü sonrası Feghouli'yi hemen oyundan alan Fatih Terim'in yıldız oyuncuyu sert bir şekilde uyarması bekleniyor.

KAYSERİ MAÇINDA YEDEK KALACAK



Sezonun ilk yarısında oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart gördügünü için 3 maç forma giyemeyen Feghouli konusundaki krize hemen çözüm bulmak isteyen Terim'in bu konuda başarılı olup olmayacağı merak konusu. Viitorul ve Tuzlaspor maçlarında yıldız futbolcuyu ikinci yarıda oynayan tecrübeli teknik adamın Kayserispor maçında da benzer bir uygulamaya imza atması bekleniyor.

Feghouli'den hazırlık maçında olay hareket !

BU TAVRININ NEDENİ TUDOR MU?



Ortaya atılan bir iddiaya göre Tudor tarafından transfer edilen ve Hırvat hocayla çok yakın bir ilişki kuran Feghouli yapılan operasyondan rahatsız oldu... Cezayirli yıldızın Tudor'a haksızlık yapıldığını düşündüğü ve bu durumun performansına da olumsuz yansıdığı belirtiliyor. Yönetim çok önemli bir mali yükün altına girerek aldığı Feghouli konusundaki krizin bir an önce son bulmasını istiyor.