Feghouli’nin menajerinden flaş açıklama

Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, West Ham’ın 27 yaşındaki Cezayirli yıldızı Sofian Feghouli’nin transferini bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe’nin de Feghouli transferinde devreye girdiği haberlerinin basında yer almasından sonra oyuncunun Tunuslu menajeri Habib Antar konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fanatik’e konuşan Antar, “Galatasaray’la yaptığımız temaslar sonrası bir noktaya vardık. Artık, Türk kulübü adına bu transferde rol oynayan kişilerin karar vermesini bekliyoruz. Onlardan haber beklediğimiz böyle bir dönemde, başka bir Türk kulübü ya da başka bir Avrupa kulübü ile ciddi şekilde masaya oturmamız mümkün değil” dedi.

Prensiplerine bağlı olduklarını ifade eden Antar, “Prensiplerimiz bir kulüple ciddi bir görüşme yaparken, bir başka kulüp ile görüşmemeyi gerektirir. Feghouli’nin Galatasaray’a transfer sürecinde de prensiplerimize bağlı kalacağız” diye konuştu.

Fenerbahçe ihtimali ile ilgili de konuşan Habib Antar, “Galatasaray temsilcileri bu transfer ile ilgili bize net bir yanıt verdikten sonra bir başka kulüp gündeme gelebilir. Galatasaray temsilcileri bize olumlu ya da olumsuz dönüş yapmadan ikinci bir kulüple transfer pazarlığı söz konusu olamaz. Galatasaray final kararını iletirse ancak o zaman farklı bir kulüple diyaloğa geçebiliriz” ifadelerini kullandı.