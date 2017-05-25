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  4. 25 Mayıs 2017 20:11

Fenerbahçe bayrağının yanına Beşiktaş bayrağı !

Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe'nin bayrağı köprüye asıldı, Beşiktaş şampiyon olursa ezeli rakiplerin bayrakları yan yana dalgalanacak.

Fenerbahçe bayrağının yanına Beşiktaş bayrağı !
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Üç büyüklerin kendi aralarında yaptığı anlaşma gereği her yıl ligi şampiyon tamamlayan takımın bayrağı İstanbul'daki köprülerin üzerine asılıyordu. Ancak Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğu sonrası farklı bir durum yaşandı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ BAYRAĞI YAN YANA

İstanbul Valiliği sarı-lacivertli kulübün başvurusu üzerine Fenerbahçe bayrağının üç büyük köprüye asılmasına izin verdi.

Bu karar sonrası dünden itibaren basketbolda Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe'nin bayrağı İstanbul Boğazı'nda dalgalanmaya başlandı.

Beşiktaş'ın pazar günü şampiyonluğunu ilan etmesi halinde önümüzdeki haftadan itibaren iki kulübün bayrağı yan yana asılacak.

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