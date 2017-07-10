Fenerbahçe’de 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, verdiği bir disiplin cezasıyla gündeme geldi. Sosyal medyada sigara içerken görüntülenen U21 oyuncuları Oytun Özdoğan ve Kerem Bulut kulüp kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Sosyal medyada sigara içtiği görülen ve sigara içtiklerini itiraf eden Fenerbahçe U21 oyuncularından Oytun Özdoğan ve Kerem Bulut kadro dışı bırakılmıştır” denildi.

Genç futbolcular, Instagram’da “Topuk Yaylası cezaevi” ifadesiyle bir fotoğraf paylaşmış ve fotoğrafta içinde izmarit bulunan bir kültablasının Kerem Bulut’un kucağında görülmesi, hem oyuncuları ele vermiş hem de büyük tepki çekmişti.