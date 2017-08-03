Fenerbahçe'de Lens gerçeği

enerbahçe'nin Lens'e son dakika teklifi yaptığı ile ilgili haberler sosyal medyada büyük ses getirdi. Fenerbahçe'nin mayıs ayından bu yana Hollandalı yıldız ile görüşmediği ortaya çıkarken, "Fenebahçe araya girdi" haberlerinin kaynağının oyuncunun menajerleri olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN 4.5 MİLYON İSTEDİ

Beşiktaş ile senelik 2.2 milyon Euro'ya anlaştığı iddia edilen yıldız futbolcu, Fenerbahçe'den senelik 4.5 milyon Euro'dan 5 senelik sözleşme istedi. Sarı-lacivertli yönetim bu geri dönüş sonrasında Lens transferini dondurma kararı aldı.

Fenerbahçe senelik 2.3 milyon kazanan Hollandalı'ya yeni bir teklif yaparak "Sana 2.6 milyon Euro verelim, kulübünle olan sorunlarını çözüp gel" dedi. Lens bunun üzerine Fenerabahçe'yi arayıp 4.5 milyon Euro isteyince görüşmeler tıkandı.

Sarı-lacivertli kulübün şu anda Lens ile ilgili resmi bir girişiminin de olmadığı kaydedildi.