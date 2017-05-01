Fenerbahçe'den Bruma'ya bomba teklif !

Vincent Aboubakar'ın, 6 milyon Euro'ya Beşiktaş'a satılmaması ve yeniden kiralama teklifini de olumsuz cevap verilmesinin arkasında Fenerbahçe'nin olduğu iddia ediliyordu. Fenerbahçe ile ilgili çılgın bir iddia daha ortaya atıldı.

Bruma'nın menajeri Catio Balde ile AFCON sırasında Fenerbahçe adına bir menajer görüştü. Portekizli oyuncuya gelecek sezon sonunda bedelsiz olarak çubukluyu giymeyi kabul etmesi durumunda 4 milyon Euro maaş, artı 4 milyon Euro da imza parası teklif etti.

Aynı menajer, Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği oyuncuların listesini Balde ile paylaştı, Ayrıca bu transfere aracı olması durumunda kendisine de 2 milyon Euro'luk danışmanlık ücretinin garanti edildiğini anlattı.

Bruma'nın menajerinin son dönemde sürekli ''bedava gider'' restini çekmesinin arkasında bu teklifin yattığı iddia edildi.