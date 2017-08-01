  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 01 Ağustos 2017 13:42

Fenerbahçe'den Eto'o'ya resmi teklif

Kamerun'da yayın yapan bir haber sitesi, Fenerbahçe'nin Antalyasporlu Eto'o için resmi girişimde bulunduğunu iddia etti.

Fenerbahçe'den Eto'o'ya resmi teklif
A+ A-

36 yaşındaki yıldızın ilerlemiş yaşına rağmen hala Antalyaspor'da büyük işler yaptığına ve goller attığına değinilen haberde, "Eto'o yakın zamanda kramponlarını asmayı düşünmüyor. Fenerbahçe'den gelen teklifle heyecanı daha da arttı" mesajı verildi.

YALANLAMAYI GERİ ÇEKMİŞTİ

Fenerbahçe, Eto'o ile ilgili iddiaları kulübün resmi internet sitesinden yalanlamış, ardından bu yalanlamayı geri çekmişti.

Antalyaspor cephesi, çıkan dedikodular üzerine, "Oyuncumuzu bırakmaya niyetimiz yok. Zaten resmi bir teklif de gelmedi" bildiriminde bulunmuştu. 

Fotomaç

eto , son dakika fenerbahçe haberleri , fenerbahçe , fenerbahçe haberleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM