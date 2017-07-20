Fenerbahçe'den Gabigol bombası !

Fenerbahçe'nin 1 yıldan bu yana peşinde olduğu Gabigol'ü kiralık olarak renklerine bağlamak üzere...

Sarı-lacivertli yönetimin, Gabriel Barbosa'nın geçici transferi için İtalyan devi Inter'le anlaştığı ileri sürüldü. Skysport'ta yer alan habere göre transferin sonlandırılması için Gabigol'ün kararı bekleniyor.

29.5 milyon euro karşılığında Inter'e transfer olmuştu

21 yaşındaki yıldız, geçen sezon 29.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Inter'e transfer olmuştu. Gabigol'ün kulübüyle 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı oyuncu sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve santrfor mevkilerinde görev yapabiliyor...