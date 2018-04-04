Fenerbahçe'den 'kurşunlama' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Trabzon’da takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Bugün, 4 Nisan 2015 tarihinde, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığımız ve 5-1 galibiyetle ayrıldığımız müsabaka sonrası Trabzon Havaalanına dönmek için yola çıkan kafilemizi taşıyan otobüsümüzün kurşunlanması hadisesinin üzerinden 3 yıl geçti…

Hiçbir Fenerbahçeli'nin unutmasının mümkün olmadığı, camiamıza ve Türk sporuna yönelik bu korkunç saldırının faillerinin bulunması için 3 yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesi halen devam etmektedir.

Bu camia, hainlerin saldırılarına boyun eğmeyecek, her ne olursa olsun haksızlığın peşini bir an olsun bırakmayacak kadar büyüktür.

Camiamıza ve Türk sporuna yönelik bu hain saldırının faillerinin bulunması ve bu karanlık olayın aydınlatılması için Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili resmi kurumlarına yönelik talebimizi yinelerken, adalete olan inancımızla davamızın peşinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”