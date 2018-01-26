Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz tepkisi

Galatasaray’da başkanlığa Mustafa Cengiz'in gelmesinin ardından birçok kulüp kutlama mesajları yayınlamıştı. Dursun Özbek'i geride bırakarak zorlu görev için koltuğa oturan başkan Cengiz de daha sonra yaptığı konuşmalarda kendisini kutlayanlara teşekkür etmiş ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım için de yorumda bulunmuştu. Başkan Mustafa Cengiz yaptığı konuş- masında, “Beşiktaş Başkanı Fikret Orman aradı, çok mutlu oldum. Aziz Yıldırım aramasa bile sonsuz saygım var, problemimiz yok. Fenerbahçe ile aramızdaki gerginliklerin minimuma inmesi için çalışmalar yapacağız” demişti. Ancak Fenerbahçe yönetiminden yine de Mustafa Cengiz'i kutlayan bir mesaj gelmedi. Bunun nedeni de ortaya çıktı.

MESAFELİ YAKLAŞILACAK

Gazete Habertürk’ten Ahmet Selim Kul’un haberine göre, başkan Mustafa Cengiz'in 27 Mart 2015 tarihindeki Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, Fenerbahçe ile ilişkilerinin şimdiden kötü başlamasına sebep oldu. Mustafa Cengiz'i başkan seçildiği için tebrik etmeyen Fenerbahçe cephesi, Cengiz'e karşı mesafeli bir tavır alacak. O tarihte yaptığı konuşmada Fenerbahçe için “Şikeci” ifadelerini kullanan Mustafa Cengiz'in bu sözleri o dönem dikkate alınmasa da başkan olmasının ardından tepki topladı.

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'da Duygun Yarsuvat, başkanlık döneminde yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe'ye destek olarak yorumlanabilecek ifadeler kullanmıştı. İşte bunun ardından 27 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda kürsüye gelen Mustafa Cengiz, “Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Hakkarispor, Edirnespor… Hepsi kardeşimiz. Annemiz, babamız yakın arkadaşımız. Bizim camia ve taraftarlarla sorunumuz olamaz. Fakat bizim içimizden de olsa rakipten de olsa şikecilere 70 bin sayfa 56 klasör toplanmış insanlara destek oldunuz mu ben onu da ibra etmem” ifadesini kullanmıştı.