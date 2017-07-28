Fenerbahçe'den o fotoğraf için açıklama

Fenerbahçe’den sosyal medyada gündem olan Aziz Yıldırım ile Selahattin Aydoğdu fotoğrafı için açıklama geldi.

İşte Fenerbahçe Kulübü’nde yapılan açıklama;

Son dönemde Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın yazılı basın ve sosyal medyada ön plana çıkan eski bir fotoğrafı, güncel bir olayla bağdaştırılmakta, kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir.

Başkanımız 2015 yılının Kasım ayında, Etiler'de bir restoranta gitmiş, orada ilk kez Selahattin Aydoğdu ile tanışmış ve Aydoğdu'nun sahibi olduğu mekanda bahse konu fotoğraf çekilmiştir. Dolayısıyla, söz konusu fotoğraf, Fatih Terim'in son dönemde yaşadığı kavgadan 2 yıl önce çekilmiş olup, güncel olaylarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bir başka deyişle fotoğraf söz konusu kavgadan sonra değil, 2 yıl önce çekilmiştir.

Bahse konu fotoğrafın herhangi bir konuyla bağdaştırılmamasını kamuoyundan rica ederiz.

Selahattin Aydoğdu - Aziz yıldırım fotoğrafı eski çıktı