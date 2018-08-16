Fenerbahçe’den o iddialara yanıt !

Kulüpler Birliği’nin kararı ile Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın televizyon kanallarını kapatma kararı aldığı yönünde ortaya atılan iddialara Fenerbahçe, resmi internet sitesinden cevap verdi. Sarı-lacivertliler FBTV’nin kapatılmayacağını duyurdu. Haberlerde ve iddialarda adı geçen diğer kulüperlin de konuyla ilgili açıklama yapmaları bekleniyor.

“Bugün, birçok farklı internet sitesinde ve sosyal medyada yer alan “Kulüp Kanalları Kapatılıyor” haberlerine dair kulübümüze gelen bilgi taleplerine istinaden açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Kulübümüzün, kanalımız FBTV ile ilgili, haberlerde yer alan şekilde bir tasarrufu bulunmamaktadır.

Kamuoyunun ve camiamızın bilgilerine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

Kulüp televizyonları kapanıyor !