Fenerbahçe’den Ozan Tufan açıklaması

Fenerbahçe camiası, güne Ozan Tufan’ın gözaltına alınma haberi ile uyandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik başlattığı operasyon kapsamında gözaltına alınan Ozan Tufan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Fenerbahçe Kulübü de, Ozan Tufan’ın gözaltına alınması ile ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Ozan Tufan’ın gözaltına alınmasının 2. el aldığı bir aracın ilk sahibinin neden olduğu bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ozan Tufan gözaltına alındı !

“Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Ozan Tufan'ın, bu sabah saatlerinde, kaçakçılık üzerine İl Jandarma Müdürlüğü tarafından yürütülen bir operasyon kapsamında müşteki sıfatıyla ifadesi alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak yüzlerce kişinin ifadesinin alınacağı operasyon kapsamında Ozan Tufan, 2. el aldığı bir aracın ilk sahibinin, aracı vergilendirmesi ile ilgili sorularla muhatap olmuş, dosyada mağdur durumda olan futbolcumuz yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Müdürlüğü'nden ayrılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”