Fenerbahçe'den UEFA'ya dava !

Fenerbahçe, Yargıtay kararından sonra UEFA’ya 4 sezon için toplam 141 milyon euro’luk tazminat davası açacak. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz süreciyle alakalı yaptığı son açıklamada, "İnanıyorum, haklı olan davamızda maddi kayıplarımızın hepsini geri alacağız" demişti. Sarı-lacivertlilerin bu ifadenin ardından Yargıtay'dan çıkacak kararı beklediği ve beraat sonrası UEFA'ya dev bir dava açacağı öğrenildi.

F.Bahçe'nin 2011-12 (32 milyon euro), 2012-13 (14 milyon euro), 2013-14 (20 milyon euro) ve 2014-15 (25 milyon euro) sezonlarını kapsayan toplam 4 yılı UEFA'ya maddi kayıp olarak göstereceği ve 91 milyon euro talep edeceği kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin tüm bu sezonlar için bilet satışı, reklam alma ve ürün satışlarını da üst üste koyduğunda 50 milyon euro daha isteyeceği ve bu miktarın toplam 141 milyon euro'ya denk geldiği bildirildi.