Fenerbahçeli taraftarlardan bilet isyanı !

Süper Toto Süper Ligi’nde bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde bilet krizi yaşanıyor.

Fenerbahçeli taraftarlar daha biletler satışa çıkmadan karaborsaya düşen biletleri alamadıkları için isyan ediyor. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren taraftarların yaptığı paylaşımlara göre Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy’de oynanacak maç için bilet satışı yapıyor.

Karaborsaya düşen biletler ise 500 liradan başlayarak 1500 liraya kadar alıcı buluyor. Kongre üyelerine ve Fenerbahçe kart sahiplerine erken açılan satışta kimsenin bilet alamaması ise tepkileri büyüttü.

Derbi maça Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza'nın da geleceği konuşulurken, Fenerbahçeli taraftarlar bilet alamamanın tepkisini yönetime yöneltti.

İşte sosyal medyada gösterilen o tepkiler: