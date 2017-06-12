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  4. 12 Haziran 2017 17:03

Fenerbahçeli yıldızdan Euroleague isyanı

Euroleague şampiyonu Fenerbahçe'nin Sırp forveti Nikola Kalinic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Avrupa basketbolunu eleştirdi.

Fenerbahçeli yıldızdan Euroleague isyanı
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Fenerbahçe’nin yıldız forveti Nikola Kalinic, Avrupa basketbolunun şartlarına isyan etti. Twitter hesabından paylaştığı bir seriyle gündem oluşturan Kalinic, oyuncuların basketbol oynadığı şartları eleştirdi.

İşte o paylaşımlar:

Evet. Eğer Avrupa’da profesyonel bir basketbolcuysanız:-“Onlar” ne kadar isterse o kadar çok maç oynarsınız (NBA ile aynı sayıda ancak…)

-Ancak yaz tatiliniz yoktur. (benim durumumda, 5 sezonda toplam 20-30 gün!!! 1825’te 30 yapar!)

-“Onların” istediği kadar çok doping testine girersiniz. #korumayok-Haftada iki kez top değiştirirsiniz. (Bunu NBA’de düşünün…)

-Eğer arzu ederseniz, hakemleri şikayet edebileceğiniz hiçbir yer yoktur.Vs. vs. Bunlar ilk hatırladığım şeyler.

Sonra da neden her oyuncunun fırsat bulduğunda NBA’e veya başka bir yere gittiğini merak ediyorsunuz… #korumayok

Mesela, takımımla Euroleague şampiyonluğunu kutlayamadım, çünkü doping testine girmek zorundaydım…

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