Fenerbahçeli yıldızdan Euroleague isyanı

Fenerbahçe’nin yıldız forveti Nikola Kalinic, Avrupa basketbolunun şartlarına isyan etti. Twitter hesabından paylaştığı bir seriyle gündem oluşturan Kalinic, oyuncuların basketbol oynadığı şartları eleştirdi.

İşte o paylaşımlar:

Evet. Eğer Avrupa’da profesyonel bir basketbolcuysanız:-“Onlar” ne kadar isterse o kadar çok maç oynarsınız (NBA ile aynı sayıda ancak…)

-Ancak yaz tatiliniz yoktur. (benim durumumda, 5 sezonda toplam 20-30 gün!!! 1825’te 30 yapar!)

-“Onların” istediği kadar çok doping testine girersiniz. #korumayok-Haftada iki kez top değiştirirsiniz. (Bunu NBA’de düşünün…)

-Eğer arzu ederseniz, hakemleri şikayet edebileceğiniz hiçbir yer yoktur.Vs. vs. Bunlar ilk hatırladığım şeyler.

Sonra da neden her oyuncunun fırsat bulduğunda NBA’e veya başka bir yere gittiğini merak ediyorsunuz… #korumayok

Mesela, takımımla Euroleague şampiyonluğunu kutlayamadım, çünkü doping testine girmek zorundaydım…