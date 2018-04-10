Fenerbahçeli yönetici isyan etti ! Piero...

Fenerbahçe'nin Osmanlıspor’un ağlarına gönderdiği ilk golde topun 5 santim (cm) çizgiyi geçtiğini gösteren yayıncı kuruluşun Piero’su tartışma konusu oldu. Yorumcuların ve Osmanlı cephesinin Piero’ya güvenmediği dile getirmesi üzerine Sarı-Lacivertli yöneticiler isyan etti. “Golde Piero’ya inanmayanlar, ikinci goldeki 24 cnm’lik ofsayt için Piero’ya sarılması ne tuhaf” diyen yöneticiler, “Algı yapıyorlar. Galibiyetimizi gölgelemek için her şeyi yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

PENALTI NİYE TARTIŞILMIYOR

Mücadelede sadece top çizgiyi geçti geçmedi tartışması olmadığının altını çizen Fenerbahçeli yöneticiler, “Verilmeyen penaltıyla ilgili kimse tek kelime söylemiyor. Bariz elle kesilen bir pozisyonumuz var. Ne hikmetse yayıncı kuruluş da her pozisyonu 10 farklı acıdan gösterirken bu pozisyonumuz sadece arka cepheden bir kez gösteriliyor. Maç içinde de pozisyonun tekrarını vermiyor” diyerek eleştirilere yeni bir boyut kazandırdı.