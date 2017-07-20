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  4. 20 Temmuz 2017 20:29

Fenerbahçe'nin Lucas Lima aşkı yeniden filizlendi

Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, takımda aksayan bölgeler için transfer çalışmaları da hızlandı.

Fenerbahçe'nin Lucas Lima aşkı yeniden filizlendi
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Fenerbahçe transfer çalışımalarında rotayı yeniden Güney Amerika2ya çevirdiFenerbahçe transferde rotayı bir kez daha Güney Amerika'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, daha önce de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Lucas Lima'yı yeniden listesine aldı.

Fenerbahçe'de gündem yeniden geçen sezonun devre arasında kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki Lucas Lima...

Dört seundur Santos'ta top koşturan Lima, forvet arkası pozisyonunda oynuyor. Lima bu sezon Santos formasıyla çıktığı 26 maçta 2 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe, ayrıca Arsenal'den Lucas Perez başta olmak üzere forvet arayışlarını da sürdürüyor. 

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