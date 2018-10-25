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  4. 25 Ekim 2018 14:21

Fenerbahçe'nin yeni transferinden Karius'a şok küfür !

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın yeni transferi Erick Green'in Beşiktaşlı kaleci Loris Karius'a sosyal medya hesabından küfür etti.

Fenerbahçe'nin yeni transferinden Karius'a şok küfür !
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Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı Erick Green'in Beşiktaş kalecisi Loris Karius hakkında attığı tweetler bir anda gündem oldu. ABD'li oyun kurucunun geçen sezon oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde 2 hatalı gol yiyen Loris Karius'u Twitter'dan eleştirmesi dikkat çekti. Green, 26 Mayıs tarihinde attığı tweette Karius için ''Bu kaleci bir g.t'' sözlerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı Erick Green'in Beşiktaş kalecisi Loris Karius hakkında attığı tweetler bir anda gündem oldu. ABD'li oyun kurucunun geçen sezon oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde 2 hatalı gol yiyen Loris Karius'u Twitter'dan eleştirmesi dikkat çekti. Green, 26 Mayıs tarihinde attığı tweette Karius için ''Bu kaleci bir g.t'' sözlerini kullanmıştı.

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