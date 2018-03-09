Fenerbahçe'ye Valbuena piyangosu !

Oynaması da yedek kalması da tartışılan Valbuena için sarı-lacivertli kulübe sürpriz bir teklif geldi. Transfer sezonun 1 Mayıs'a kadar devam ettiği Amerika ligi MLS'de yer alan Kanada ekibi Toronto'nun 33 yaşındaki orta saha konusunda menajerler aracılığıyla rakam sorduğu bildirildi.

F.Bahçe'nin 1.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Fransız futbolcu için henüz bir fiyat vermediği belirtilirken, kadro derinliğinin azalmaması amacıyla satışına ilk etapta sıcak bakılmadığı kaydedildi. Ancak MLS'de transferin bitmesine daha 53 gün var ve bu süre zarfında yüksek bir rakam teklif edilmesi halinde yönetimin Valbuena'nın gidişina izin verebileceği de gelen haberler arasında.

WİEL'İ TRANSFER ETTİLER



Valbuena için ara dönemde de Çin'den teklif gelmiş ancak teknik direktör Aykut Kocaman oyuncunun gönderilmesini istememişti. Kadrosunda Giovinco dışında yıldız oyuncusu bulunmayan Toronto, son olarak eski F.Bahçeli Van der Wiel'i renklerine bağlamıştı. Öte yandan sezonun ilk haftasının oynandığı MLS'de Toronto ilk maçta Columbus Crew'e 2-0 yenildi.

FRANSIZ BASINI DA YAZDI



Valbuena'ya ara dönemde Çin'den gelen teklif Fransa'da da yer buldu. Ülke basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe'de kadroya girmekte zorluk yaşayan futbolcuya cazip öneriler yapıldığı hatta sarı-lacivertli takımda kazandığından fazlasının teklif edildiği ancak Valbuena'nın gitmek istemediği öne sürüldü.



"BÖYLE GİDERSE DURMAZ"



Mini yorum/ Ertem ŞENER: Valbuena, Fenerbahçe için Giuliano ile birlikte olmazsa olmaz iki oyuncudan biri. Aykut Kocaman nedense ikisine de ön yargılı. İki testiden biri kırılacak. Gün gelecek ikisinden birinin sonu Alex gibi olacak. Çünkü ikisi de çok iyi, ikisi de çok başarılı. Valbuena son maçta Aykut hocayı haklı çıkardı, kötü oynadı. Bana öyle geliyor ki"Kocaman bir yorgunluk yaşıyor" psikolojik olarak. Böyle giderse ne Aykut hoca 'dur' der, ne de Valbuena gelen teklifleri geri çevirir.

İLK 11 YARAMIYOR



Öte yandan Fenerbahçe Valbuena ile ilginç bir istatistik yaşadı. Kanarya, Fransız yıldızın ilk 11'de başladığı 15 lig maçının 10'unda puan kaybetti; 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Oyuna sonradan girdiği 7 mücadelede ise 4 kez kazandı. 1 defa da yenildi.