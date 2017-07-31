Fernando Muslera'dan menajerine talimat !

Sözleşmesini 2021'e kadar uzatan Muslera'nın, yönetimle masaya oturan menajeri Fonseca'ya "Pazarlık yapma" dediği ortaya çıktı.

20 bin Euro maç başı ücretinden fedakarlık yapan ve puan başına 5 bin Euro teklifini düşünmeden kabul eden Muslera'ya başkan Dursun Özbek'ten ise jest geldi.

Sabah'ın haberine göre; Sözleşmede Uruguaylı eldivenin alacağı paranın her sezon sonu kademeli olarak azaltılması düşünülüyordu. Ancak Muslera, 800 bin Euro sabit maç başı parasından vazgeçince Özbek, 3 milyon 575 bin Euro olan garanti ücretini değiştirmedi.

Muslera 2021'e kadar Galatasaray'da !