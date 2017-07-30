Fernando’dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray’ın transfer etmek için yoğun çaba sarfettiği Manchester City’li Fernando, geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

30 yaşındaki Brezilyalı orta saha, “Beni kiralamak isteyen kulüpler var ama bir yıllık sözleşmem kaldığı için Manchester City beni satmak istiyor. Neler olacağını göreceğiz” dedi.

2014 yılından beri Manchester City forması giyen Fernando, “City 7-8 milyon euro civarında bir para talep ediyor. Galatasaray’la bir görüşme yaptılar. Kulüp beni satmak istiyor. Bu onlar için iyi sayılabilir ama benim için o kadar iyi olmayabilir. 31 Ağustos’a kadar her şey olabilir”