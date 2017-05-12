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  4. 12 Mayıs 2017 18:56

FETÖ iddianamesinde Arif Erdem detayı

FETÖ/PDY'nin futbol yapılanması davası kapsamında yargılanan eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem'e ilişkin bilgiler de yer aldı.

FETÖ iddianamesinde Arif Erdem detayı
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Boydak Holding ve Kaynak Holding eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 137 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, firari olduğu için dosyası ayrılan şüphelilerden birinin de eski futbolcu Arif Erdem olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan 121 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin futbol yapılanması davası kapsamında yargılanan firari sanık eski futbolcu ve teknik adam Arif Erdem'e ilişkin bilgiler de yer aldı.      

Erdem'le birlikte 204 şüphelinin dosyalarının, şüphelilerin firari olmaları veya bulunamamaları nedeniyle ayrıldığı bilgisi verilen iddianamede, Erdem'in, şüphelilerden Muharrem Atmaca'dan 2015 yılının temmuz ayında bir işlemle 999 bin 99 lira tutarında havale aldığı aktarıldı.      

İddianamede, firari şüpheli Arif Erdem'in ayrıca FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, kullanma sıklığının mavi renk (az görüşme) olduğu ve Dünya Pazarlama AŞ ortakları ile şüpheli para transferi yapan kişiler arasında bulunduğu iddiaları yer aldı.       

yargıtay , soruşturma , arif erdem , fetö