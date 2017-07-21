Feyenoord'dan Van Persie transferi için flaş açıklama !

Fenerbahçe'nin elindeki iki forvetten biri olan Van Persie için Hollanda Ligi şampiyonu Feyenoord'un ısrarı sürüyor.
Bir süredir Van Persie'nin transferi için bütçe yaratmaya çalışan Feyenoord'da bir açıklama da teknik direktör Van Bronckhorst'dan geldi. Van Persie'nin transferine ilişkin açıklamalarda bulunan Van Bronckhorst; "Van Persie'yi transfer etmeyi çok istiyoruz. Van Persie'yi Şampiyonlar Ligi'nde kullanabilirsek bu bizim için harika olur" dedi.
Feyenoord Genel Direktörü Eric Gudde de, son açıklamasında Van Persie'nin hayallerini süslediklerini kaydederken, taraftarların sabırlı olmasını istemiş ve "Gudde, ''Taraftarlar sabırlı olsun. Chelsea'nin kadrosu tam mı? Hayır. Ve onlar su gibi para harcıyorlar. Ona rağmen transferleri bitiremediler. Bizim de sabırlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
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