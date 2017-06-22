Figo’dan şok Ronaldo yorumu

Portekiz futbolunun efsane isimlerinden biri olan Luis Figo vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo hakkında Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. 44 yaşındaki efsane Figo, yaptığı açıklamada “Real Madrid gibi kulüplerin ismi, başkan da dahil herkesten büyüktür. Sadece Ronaldo değil, hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun takımdan ayrılabilmesinin birçok etkene bağlı olduğunu aktaran Figo, “Bu, onun kişisel kararı. Eğer bir kişi gerçekten bir şeyin olmasını istiyorsa onu sonuçlandıracaktır. Fakat ben bunu olası görmüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.