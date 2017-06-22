Oğuzhan Özyakup’a Marsilya da talip
Beşiktaş, Pepe'yi kadrosuna katmaya çok yakın
Jeremain Lens Fenerbahçe'de kalıyor
Diego Costa yuvaya dönüyor
Diego Costa yuvaya dönüyor
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi !
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi !
Galatasaray'dan ayrıldığını resmen açıkladı !
Galatasaray'dan ayrıldığını resmen açıkladı !
Galatasaray'dan bomba transfer !
Galatasaray'dan bomba transfer !
Dani Alves, dünya devine gidiyor !
Dani Alves, dünya devine gidiyor !
Diego Costa bombası patladı ! Anlaşma sağlandı...
Diego Costa bombası patladı ! Anlaşma sağlandı...
Yılmaz Vural'a flaş teklif ! Yeni takımı...
Yılmaz Vural'a flaş teklif ! Yeni takımı...
Başkan resmen açıkladı: ''Cengiz Ünder...''
Başkan resmen açıkladı: ''Cengiz Ünder...''
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 22 Haziran 2017 17:25

Figo’dan şok Ronaldo yorumu

Portekiz'in efsane isimlerinden biri olan Luis Figo, Cristiano Ronaldo’nun vazgeçilmez olmadığını söyledi.

Figo’dan şok Ronaldo yorumu
A+ A-

Portekiz futbolunun efsane isimlerinden biri olan Luis Figo vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo hakkında Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. 44 yaşındaki efsane Figo, yaptığı açıklamada “Real Madrid gibi kulüplerin ismi, başkan da dahil herkesten büyüktür. Sadece Ronaldo değil, hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun takımdan ayrılabilmesinin birçok etkene bağlı olduğunu aktaran Figo, “Bu, onun kişisel kararı. Eğer bir kişi gerçekten bir şeyin olmasını istiyorsa onu sonuçlandıracaktır. Fakat ben bunu olası görmüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

figo , ronaldo , real madrid