Fikret Orman: Çok stresliyim

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bursaspor galibiyeti sonrasında açıklamalar yaptı. Çok stresli olduğunu ifade eden Orman, Quaresma konusunda yorum yapamayacak kadar stres yaşadığını söyledi. Beşiktaş’ın şampiyonluğu karşısında herkesin birlik olduğunu ifade eden siyah-beyazlıların başkanı, geçen senenin tam tersi bir durum ile karşı karşıya kaldıklarını sözlerine ekledi.

İşte Fikret Orman’ın Bursaspor maçı sonrası açıklamaları:

Gerilimi yükse bir maçtı. Hamd olsun kazandık. Taraftarlarımız da mutlu. Önümüzdeki 3 maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Biz o kadar stresliyiz ki, ben özellikle. Çok sağşlıklı maç izleyip yorum yapabilecek durumda değilim. Kulbüün başkanı ve yönetim kurul olarak sorumluluk üzerinde. Yapacağım yorum şu an doğru olmaz. Spor yorumcularımıuz daha doğrusunu yaparlar. Geçen sene Beşiktaş’ın şampiyon olmasını herkes istiyordu. Şimdi herkes Beşiktaş’ın şampiyon olmaması için birlik olmuş bir görüntüde. Bunu hissediyorum.