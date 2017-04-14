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  1. 14 Nisan 2017 18:26

Fikret Orman Lyon Başkanına cevap verecek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yarın saat 13.00'te Vodafone Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

Fikret Orman Lyon Başkanına cevap verecek
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Lyon’a olaylı bir şekilde mağlup olan Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman, gündemle ilgili yarın basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. Orman’ın Lyon’da yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalar yapacağı ve Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas’a cevap vereceği belirtildi.

Lyon Başkanı, yaptığı açıklamada İstanbul'da oynanacak rövanş maçının seyircisiz oynanması gerektiğini vurgulayarak, “Özellikle Avrupa'nın en güvenli stadında böyle şeyler yaşanması ilginç. Öyle anlaşılıyor ki Beşiktaş, biletleri stada girme hakkı olmayanlara satmış. Tribünde birçok taraftarımız yaralandı. 3. kısımdaki bazı Türk taraftarları girişte yaşanan kargaşa esnasında biletsiz olarak giriş yaptılar. Bu olaylar ile ilgili elimizde kanıtlar var. Biz elimizden geleni yaptık. Tribüne çıkmamdaki amaç taraftarları sakinleştirmekti. Umarım UEFA rövanş maçı gereken önlemleri alır. Bence adaletli olan rövanşın seyircisiz oynanması. Açıkçası rövanş için korkuyorum. Oyuncular için endişeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

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