Fikret Orman: Mario Gomez dönmek istiyor

Tüm dikkatlerin Pepe transferine odaklandığı dönemde, Beşiktaş yönetimi, dört koldan transfere saldırmış durumda. İlk olarak, Mario Gomez’in menajeri Uli Ferber, oyuncusunun Beşiktaş’a geri dönmek istediğini yönetime bildirdi. Menajer, Wolfburg ile 2019’a kadar sözleşmesi olan Gomez’i, 1 milyon euronun altında bir bedel ile Kara Kartal’a getirebileceğini iletti. Orman, 32 yaşındaki golcünün bonservisini kendisi alması ve yıllık ücretin yarısına oynaması durumunda transferi düşüneceklerini iletti.

AHMET BULUT’TAN NANİ TEKLİFİ

BEŞİKTAŞ’IN son dönemlerdeki transferinde bulunan menajer Ahmet Bulut, Siyah-Beyazlılar’a geçtiğimiz hafta bedelsiz olarak bonservisi ile Nani’yi getirebileceğini iletti. Bulut, Başkan Orman’ın “Fenerbahçe’de aldığı parayı vermeyiz” diyerek geri çevirdiği transfer için menajer, Nani ile bir araya geldi ve yıllık ücret konusunda uzlaşmaya varmaya çalıştı. 31 yaşındaki oyuncunun, F.Bahçe’de aldığı paranın altına bir bedelle Beşiktaş’ta oynamayı kabul ettiği gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'tan Diego Costa bombası !

ASIL HEDEF DİEGO COSTA!

BEŞİKTAŞ’I dünya kulübü yapmak isteyen başkan Orman, Diego Costa konusunda adeta gemileri yaktı. Siyah-Beyazlılar’ın başkanı, menajer Bayram Dağdeviren’in de içinde bulunduğu bir operasyonla Chelsea’de kadroda düşünülmeyen Costa’ya 1 yıllık kiralık teklifi sundu. Şuana kadar olumsuz bir cevap vermeyen 29 yaşındaki yıldız, 2018’e kadar transfer yasağı bulunan Atletico Madrid’e dönmek istemesi transfere engel olsa da Kara Kartal’ın, “1 sezon bizde oyna, sene sonu Madrid’e gidersin” teklifine sıcak baktığı aktarıldı.

Sosa da haber gönderdi

MİLAN’IN Hakan Çalhanoğlu hamlesi sonrası iyice gözden düşen Sosa’nın menajeri Favio Bilardo, oyuncusundan gelen “Beşiktaş’a dönmek istiyorum” talebi ile Siyah-Beyazlı yönetimden randevu istedi. Sosa konunda Gomez’e oranla daha sert bir tavır takınan başkan Orman, Şenol Güneş’in “Sosa’ya hayır demem” çıkışından sonra şartları tekrar gözden geçirdi. Bilardo’ya, Sosa için kesinlikle bonservis ödemek istemediklerini belirten Orman, bu şart dâhilinde kendisine geri dönüş için olumlu bakabileceklerini söyledi.

Orkan tamam gibi

BEŞİKTAŞ kademe, kademe geçilmesi planlanan yerli oyuncu pazarında da atağa kalkmış durumda. Kayserispor’un başarılı oyuncusu Deniz Türüç, Osmanlıspor’dan Musa ve Muhammed, Gaziantep’ten de Orkan ile her konuda anlaşan Kara Kartal, bu oyuncular için somut adımlar atmak için UEFA kriterleri gereği oyuncu satması gerekli. Bu isimler içinden bitmeye en yakın isim ise Orkan. 21 yaşındaki oyuncun bu hafta Siyah-Beyazlılar’a imza atması bekleniyor.

GELENLER TAMAM DA YA GİDECEKLER?

Takıma yeni katılacak oyuncular için oldukça hareketli bir transfer süreci geçiren Beşiktaş, hem mali yapıyı dengelemek, hem de takımda ki oyuncu sayısını makul seviyeye çekmek için ayrıca bir uğraş veriyor.

Pedro Franco: Kolombiyalı oyuncu için özellikle Süper Lig olmak üzere birkaç teklif alan Beşiktaş yönetimi, seçenekler arasından kulüp menfaatlerine en uygun olanı belirleyecek. Pedro için, Göztepe ve Sivas şu an için en makul 2 teklifi yapmış durumda.

Boyko: Ukraynalı eldiven için en net teklif PAOK’tan geldi. Yunan ekibin Boyko için yaptığı yaklaşık olarak 1.5 milyon euroluk teklif hali hazırda bekliyor. Marcelo’nun gitmesi halinde yeniden bir stoper arayışına girmek zorunda kalacak olan Beşiktaş, Boyko’yu Vida transferi için D.Kiev’e takas ve para paketinde önermeyi düşünyor.

Mustafa Pektemek: Başakşehir’de başarılı bir sezon geçiren Mustafa için, geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ın kapısını çalan Turuncu-Lacivertliler, oyuncuyu aynı şartlarda kiralamak için teklifini iletti. Fakat bu teklife “Ya bonservsi ile alın, ya da senelik ücretinin tamamını siz karşılarsınız” cevabını alan Başakşehir şu an için bekleme kararı aldı. Pektemek için ayrıca Osmanlıspor da devrede.

Andreas Beck: Her defasında Türkiye’de mutlu olduğunu belirten, özellikle Gökhan’ın gelişi ile yedek kalsa da sorun etmeyen Beck, ülkesi takımlarından Hamburg’tan teklif aldı. Beşiktaş kapısını 1 milyon euro ile çalan Alman ekibe, Şenol Güneş engel oldu. Güneş’in bu rakamlara Beck gibi sorunsuz bir oyuncu bulamayız sözünden sonra Beşiktaş yönetimi Hamburg’a olumsuz olarak dönüş yaptı.

Gökhan İnler: Şenol Güneş’in kaliteli ama sistemime uymuyor dediği Gökhan için Trabzonspor devreye girdi. Fakat Gökhan’ın bu transferde pek istekli olmayışı, bu transferi Boro-Mavililer’in Kucka, Medel ve Fellani hamlelerinden sonraya bırakmış gibi görünüyor.

Adriano: Bonservisli bir oyuncu almak için, oyuncu satmak zorunda olan Beşiktaş, Quaresma’nın gitmek istemeyişi, Oğuzhan’a bekledikleri rakamlarda teklif gelmeyişi ile gözünü Adriano’ya dikmiş durumda. Oyuncuya Katar ve Çin’den teklif geldiği aktarılırken, 33 yaşındaki sol bek gitmek istemiyor.