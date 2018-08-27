Fikret Orman: Motivasyonum çökerse Beşiktaş çöker

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluş Bein Sports’ta canlı yayında Şansal Büyüka’nın sorularını yanıtladı. Başkan Antalyaspor maçı da dahil olmak üzere, Beşiktaş’ın gündem maddelerine değindi. Orman, “Dünkü Antalyaspor maçımız, iyi bir maçtı. Her ne kadar kazanamamış olsak da oyuncularımızın istekli olduğunu gördüm. Takım dün iştahlıydı. Atmak istedik ama şanssızdık” dedi.

Yönetimde yer alan bazı isimleri de üstü kapalı bir şekilde eleştiren Fikret Orman, “Bu yönetim kuruluyla biz, Beşiktaş tarihinin en büyük yatırımını yaptık. Beşiktaş tarihinde bugüne kadar yapılmış toplam satıştan daha çok oyuncu sattık. Sponsorluk ve ürün satışında da durum aynı. Ne var ki zaman ilerledikçe motivasyonlar düşüyor ve ilgi farklı yöne kayıyor. Yöneticilerimiz sosyal medyaya çok takılıyorlar. Bu mecrada Beşiktaş’ı yıpratmaya çalışan hesaplar var” diye konuştu.

‘Benim motivasyonum düşerse Beşiktaş çöker’

Fikret Orman; Ahmet Nur Çebi ile yola ayrımı noktasına geldikleri iddiası üzerine de açıklamalarda bulunurken, “Ahmet Nur Çebi’yle biz geride kalan 6,5 sene içinde hiç kavga etmedik. Birbirimizi çok severiz ve bugüne dek de hiçbir ihtilaf içine düşmedik. Ancak genel manada konuşacak olursak bir motivasyon kaybı olduğu bir gerçek. Benim motivasyonum çökerse Beşiktaş çöker. Bendeki mücadele gücü olmasaydı bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz hiçbir şeyi yapamazdık. İşte Beşiktaş’ı yıpratmanın en kolay yolu da beni ve yönetim kurulunu yalan haberlerle suçlamaktır. Bir şey bilip de konuşmayan varsa namerttir. Biz şeffaf bir kulübüz” ifadelerini kullandı.

“Bilip de söylemeyen namerttir!”

Seçim süreci ile ilgili de konuşan Orman, “Genel kuruldan borç isteyeceğimiz yönündeki haberler tamamen dedikodu. Bizim zaten mali genel kurulumuz yok ki. Üstelik bu haberler bir de Beşiktaş’a yakın kaynaklardan yayılıyor. Bu haberleri yayanların yalanları sonradan ortaya çıkıyor ama ne var ki yalancılıktan da vazgeçmiyorlar. Bir bildiğiniz varsa gelin seçimde aday olun. Kazanırsanız da Allah yolunuzu açık etsin. Ancak bu şekilde arkadan dedikodular yapmak, ne delikanlılığa ne de erkekliğe sığar. Ben Beşiktaş’ı yönetirken hiç kimsenin işine karışmam. Ancak insanlar benim kulübü birkaç kişiyle yönettiğimi söylüyor. Bunun da sebebi herkesin futbolun içinde olmak istemesi. Adama pazarlama işini veriyoruz, daha departmanın yerini bilmiyor” dedi.